خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية وموقف التحويلات

أعلن مكتب التنسيق نتائج تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025/2026.

وأكد المكتب أنه تم ترشيح 3568 طالبًا من شعبة العلمي، و2256 طالبًا من شعبة الأدبي، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن النتيجة وأهم الملاحظات عن تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية

وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن النتيجة وأهم الملاحظات عن تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى موقفهم من التحويلات.

خطوات الاستعلام على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية

تعلن نتائج الترشيح للطلاب من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، ويمكن للطلاب اتباع الخطوات الآتية لمعرفة النتيجة:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به. ستظهر أمام الطالب جميع بيانات ترشيحه بالتفصيل، متضمنة اسم الكلية أو المعهد الذي رشح له طبقًا لرغباته والمجموع الاعتباري الحاصل عليه.

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح، والتي تستخدم عند التقدم للكلية أو المعهد لاستكمال إجراءات القبول.

تعد بطاقة الترشيح بمثابة إخطار رسمي بالنتيجة، لكنها لا تغني عن تقديم المستندات والأوراق الأصلية المطلوبة عند القيد النهائي.

موقف طلاب الثانوية الأزهرية من التحويلات في تنسيق الجامعات الحكومية

حدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات مجموعة من الملاحظات الهامة حول تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية، جاءت كالتالي:

يمنح طلاب الثانوية الأزهرية لعام 2025 الحق في التقدم برغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني لمرة واحدة فقط خلال فترة التقديم المقررة.

لا يحق لطلاب الثانوية الأزهرية بعد إعلان نتيجة الترشيح إجراء أي تحويلات بين الكليات أو المعاهد التي تم ترشيحهم إليها، وذلك حرصًا على استقرار منظومة القبول وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومنع تجاوز الأعداد المقررة بكل كلية أو معهد وفق القواعد المنظمة للقبول.

