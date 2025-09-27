غدا، الحزب العربي الناصري يحيي الذكرى 55 لرحيل الزعيم

يعقد الحزب العربى الناصرى برئاسة الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب ندوته الأسبوعية بمناسبة الذكرى الـ 55 لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر تحت عنوان الثوابت الناصرية فى مواجهة التحديات فى تمام السابعة مساء غد الموافق 28 سبتمبر 2025 وذلك بالمقر المركزي للحزب بوسط البلد.

محاور الندوة والمشاركين بها

وأكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب أن الندوة سوف تستضيف كلا من الدكتور أحمد الصاوى الأستاذ بكلية الآثار بجامعة القاهرة ومحمد جاد هزاع الكاتب الصحفى لمناقشة العديد من المحاور الهامة على رأسها التطورات السريعة بمنطقة الشرق الاوسط والجرائم والاعتداءات الاسرئيلية المستمرة على قطاع غزة ومخطط التهجير بالإضافة الى حالة الشد والجذب بين مصر وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة نتيجة الموقف المصرى المتمسك بالحق الفلسطينى بالإضافة إلى مناقشة كيفية دعم القيادة السياسية فى هذه المرحلة الحاسمة.

مشروع عبد الناصر النهضوى

وأضاف الدكتور عمرو رضوان نائب رئيس الحزب العربى الناصرى أن الزعيم جمال عبد الناصر ما زال حيا فى قلوب كل المصريين رغم مرور 55 عاما على وفاته.

وواصل: “الزعيم جمال عبد الناصر يعيش فى قلوب كل المصريين حتى الذين لم يعاصروه لأن إنجازاته علامة بارزة فى كافة مناحى الحياة”.

وتابع أن مشروع عبد الناصر النهضوى يتم تنفيذه الآن فى وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة بناء مصر ولعل ما يجرى على أرض مصر من إنجازات خير شاهد على ذلك.

