حماس تدعو إلى أيام غضب عالمي رفضا للاحتلال ومخطط التهجير الأمريكي

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى اعتبار أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، أيام غضب عالمي في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وتعبيرًا عن الرفض الواسع للدعم الأمريكي المتواصل له.

وفي بيان صادر عنها، أطلقت الحركة نداءً عاجلًا إلى الأمة العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم، للمشاركة الفاعلة في أسبوع عالمي تحت شعار "غزة تستصرخكم"، دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وأكدت حماس أن التحرك الشعبي والضغط الدولي يمثلان ركيزة أساسية في كسر العدوان وعزل الاحتلال على الساحة العالمية.

حماس تدرس المقترح الإسرائيلي الأخير لوقف إطلاق النار

فيما أعلنت حركة حماس، أنها "تدرس" المقترح الإسرائيلي الأخير لوقف إطلاق النار، وستُقدّم ردها "في أقرب وقت ممكن".

وأكدت الحركة، في بيان، استلامها مقترحا جديدا من إسرائيل، مجددة مطالبها السابقة، حيث قالت إن "أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ورفع الحصار الجائر عن شعبنا في قطاع غزة".

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