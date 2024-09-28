السبت 28 سبتمبر 2024
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سياسة

نائب رئيس الحزب الناصري: عبد الناصر عاش من أجل المصريين وأعماله خير شاهد (صور)

ضريح جمال عبد الناصر،
ضريح جمال عبد الناصر، فيتو

علق المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب الناصري،على الذكرى الـ 54 لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر، حيث أكد أنها تعكس انتصار إرادة المصريين. 

وأشار جلال إلى أن عبد الناصر، الذي أطلق مقولة "أرفع رأسك يا أخي قد مضى عهد الاستعباد"، لا يزال رمزًا للكرامة الوطنية، حيث يعيش الشعب المصري ذكراه بما قدمه من إنجازات.

وأضاف جلال لـ فيتو أن عبد الناصر ساهم بشكل كبير في تعليم أبناء الفقراء وإقامة الصناعة في البلاد، وهو ما لم يكن ليحدث لولا ثورة 23 يوليو.

وأكد أن أعماله الخالدة ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري، حتى في قلوب الأجيال التي لم تعاصره.

كما أوضح جلال أن الحزب الناصري يسعى حاليًا لجمع شمل الناصريين وتوحيد الصفوف لاستكمال مسيرة الزعيم الراحل وتحقيق أحلام المصريين.

وتحل اليوم السبت  الذكرى ٥٤ لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر الذي رحل عن عالمنا في يوم 28 سبتمبر من عام 1970 حيث يحيي أنصار الزعيم وأسرته اليوم ذكرى رحيله.

ولد جمال عبد الناصر في 15 يناير 1918 في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية لأسرة تنتمي إلى قرية بنى مر بمحافظة أسيوط في صعيد مصر.

وانتقل عبد الناصر في مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية حيث كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته في مصلحة البريد بالإسكندرية.

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