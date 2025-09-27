تجديد حبس عاطلين بتهمة الشروع في قتل عامل ديلفري ببدر

السبت 27 سبتمبر 2025
 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بدر تجديد حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التعدي بسلاح أبيض على عامل دليفري والشروع في قتله بسبب المزاح بينهم في مدينة بدر.

 

التعدي على دليفري بمدينة بدر 

 كانت مديرية أمن القاهرة قد رصدت منشورا تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخصين بالتعدي بالضرب على عامل توصيل طلبات بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته بقطع بالوجه، حال تواجده أمام محل عمله بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر) وبحوزتهما السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بأنه حال تواجد المجني عليه بصحبتهما حدثت بينهما مشاجرة بسبب المزاح، قام على إثرها أحدهما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزتهما "كتر"، مما أحدث إصابته المنوه عنها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

