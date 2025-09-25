الخميس 25 سبتمبر 2025
حبس عاطلين بتهمة الشروع في قتل عامل ديلفري ببدر

أمرت نيابة بدر بحبس عاطلين بتهمة التعدي بسلاح أبيض على عامل دليفري والشروع في قتله بسبب المزاح بينهم في مدينة بدر، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


التعدي على دليفري بمدينة بدر 

كانت مديرية أمن القاهرة قد رصدت منشورا تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخصان بالتعدي بالضرب على عامل توصيل طلبات بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته بقطع بالوجه، حال تواجده أمام محل عمله بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر) وبحوزتهما السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بأنه حال تواجد المجني عليه صحبتهما حدثت بينهما مشاجرة بسبب المزاح، قام على إثرها أحدهما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزتهما "قطر"، مما أحدث إصابته المنوه عنها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

