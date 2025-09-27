السبت 27 سبتمبر 2025
رياضة

رونالدو يعزف منفردا، هدافو مباريات ديربي مدريد

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

ديربي مدريد، يحل ريال مدريد ضيفا اليوم السبت على أتلتيكو مدريد في قمة الجولة السابعة في الدوري الإسباني.

وقبل مباراة اليوم في ديربي العاصمة الإسبانية يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق والنصر الحالي، قائمة هدافي الديربي برصيد 22 هدفا.

هدافو مباريات ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

 ووفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات يعتلي كريستيانو رونالدو صدارة  قائمة هدافي ديربي الريال وأتلتيكو بـ 22 هدفا، ويليه نجوم ريال مدريد السابقين ألفريدو دي ستيفانو ألفريدو دي ستيفانو بـ 17 هدفا، وسانتيانا سانتيانا بـ 15 هدفا، وفيرينك بوشكاش بـ 13 هدفا، وإميليو بوتراجينيو بـ 12 هدفا.
 

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد 

وتنطلق صافرة مباراة أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في تمام الخامسة والربع مساءً ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني “الليجا” موسم 2025-2026.

 

موقف ريال مدريد وأتلتيكو في الليجا

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا بالعلامة الكاملة (18 نقطة)، بفارق نقطتين عن وصيفه برشلونة، أما أتلتيكو فيقبع بالمركز الثامن، برصيد 9 نقاط.

 

حكم مباراة ديربي مدريد

ويتولى خافيير ألبيرولا روخاس إدارة ديربي مدريد على ملعب ميتروبوليتانو.روخاس هو حكم دولي، وهذا هو موسمه التاسع في دوري الدرجة الأولى بإسبانيا.

 

وأدار خافيير ألبيرولا روخاس من قبل مباراتي ديربي: الأولى (3-1) لريال مدريد في موسم 2023-2024، والثانية في نفس الموسم، نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وانتهت بفوز ريال مدريد أيضًا بنتيجة 5-3 بعد وقت إضافي.

 

قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو 

وكان تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، كشف عن قائمة الميرينجي لديربي العاصمة أمام غريمه ومضيفه أتلتيكو مدريد، اليوم السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الريال غياب 3 لاعبين بارزين، وهم: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرلاند ميندي، وأنطونيو روديجر.

في المقابل، عاد جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا لكامل لياقتهما، بالإضافة إلى إندريك الذي قد يحصل على دقائقه الأولى، هذا الموسم.

وفيما يلي قائمة النادي الملكي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - سيرجيو ميستري.

الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - أسينسيو - كاريراس - فران جارسيا - هويسن.

الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - أردا جولر - سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس - إندريك - مبابي - رودريجو - جونزالو - دياز – ماستانتونو.

 

وكان فريقا العاصمة التقي للمرة الأخيرة في مارس ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما خرج أتلتيكو من البطولة بعد إلغاء ركلة ترجيحية لمهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريس بطريقة مثيرة للجدل. 

 

وبقي روخيبلانكوس في حالة من الغضب لأسابيع عقب الحادثة، بعدما تقرر أن ألفاريس ركل الكرة مرتين.

