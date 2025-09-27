الدوري الإسباني، التشكيل الأقرب لـ أتلتيكو مدريد أمام الريال في الديربي

ديربي مدريد، يقام ديربي أتلتيكو وريال مدريد مساء اليوم السبت في قمة الجولة السابعة في الدوري الإسباني على ملعب ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو.

ومن المتوقع أن يقود تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، الثنائي، جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان.

تشكيل أتلتيكو مدريد الأقرب أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ديفيد هانكو، كيلمو لونجليه، روبين لي نورماند، ماركوس يورنتي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، بابلو باريوس، كوكي، جوليانو سيميوني.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان.



موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

وتنطلق صافرة مباراة أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد اليوم السبت في ديربي العاصمة في تمام الخامسة والربع مساءً ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني “الليجا” موسم 2025-2026.

موقف ريال مدريد وأتلتيكو في الليجا

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا بالعلامة الكاملة (18 نقطة)، بفارق نقطتين عن وصيفه برشلونة، أما أتلتيكو فيقبع بالمركز الثامن، برصيد 9 نقاط.

حكم مباراة ديربي مدريد

ويتولى خافيير ألبيرولا روخاس إدارة ديربي مدريد على ملعب ميتروبوليتانو.روخاس هو حكم دولي، وهذا هو موسمه التاسع في دوري الدرجة الأولى بإسبانيا.

وأدار خافيير ألبيرولا روخاس من قبل مباراتي ديربي: الأولى (3-1) لريال مدريد في موسم 2023-2024، والثانية في نفس الموسم، نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وانتهت بفوز ريال مدريد أيضًا بنتيجة 5-3 بعد وقت إضافي.

وكان فريقا العاصمة التقى للمرة الأخيرة في مارس ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما خرج أتلتيكو من البطولة بعد إلغاء ركلة ترجيحية لمهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريس بطريقة مثيرة للجدل.

وبقي روخيبلانكوس في حالة من الغضب لأسابيع عقب الحادثة، بعدما تقرر أن ألفاريس ركل الكرة مرتين.

