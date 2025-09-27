السبت 27 سبتمبر 2025
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ديربي مدريد، يستضيف ملعب ميتروبوليتانو ديربي أتلتيكو وريال مدريد مساء اليوم السبت في قمة الجولة السابعة في الدوري الإسباني.

 وشهدت قائمة الريال لمواجهة أتلتيكو في ديربي مدريد غياب 3 لاعبين بارزين، وهم: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرلاند ميندي، وأنطونيو روديجر.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، دين هويسين، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

خط الوسط الدفاعي: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني.

خط الوسط الهجومي:  فينيسيوس جونيور، أردا جولر، فرانكو ماستانتونو.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

موقف ريال مدريد وأتلتيكو في الليجا

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا بالعلامة الكاملة (18 نقطة)، بفارق نقطتين عن وصيفه برشلونة، أما أتلتيكو فيقبع بالمركز الثامن، برصيد 9 نقاط.

حكم مباراة ديربي مدريد

ويتولى خافيير ألبيرولا روخاس إدارة ديربي مدريد على ملعب ميتروبوليتانو، وروخاس هو حكم دولي، وهذا هو موسمه التاسع في دوري الدرجة الأولى بإسبانيا.

وأدار خافيير ألبيرولا روخاس من قبل مباراتي ديربي: الأولى (3-1) لريال مدريد في موسم 2023-2024، والثانية في نفس الموسم، نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وانتهت بفوز ريال مدريد أيضًا بنتيجة 5-3 بعد وقت إضافي.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد 

وتنطلق صافرة مباراة أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد اليوم السبت في ديربي العاصمة  في تمام الخامسة والربع مساءً ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني “الليجا” موسم 2025-2026.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو 

وكان تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، كشف عن قائمة الميرينجي لديربي العاصمة أمام غريمه ومضيفه أتلتيكو مدريد، اليوم السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وفيما يلي قائمة النادي الملكي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - سيرجيو ميستري.

الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - أسينسيو - كاريراس - فران جارسيا - هويسن.

الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - أردا جولر - سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس - إندريك - مبابي - رودريجو - جونزالو - دياز – ماستانتونو.

وزير الخارجية: مصر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أمنها المائي

مركز الأزهر للفتوى: السوشيال ميديا تحولت إلى منصات لتطبيع المحرمات وتزيين الفواحش

