تايلور سويفت تصل لوس أنجلوس لحضور زفاف سيلينا جوميز وبيني بلانكو (صور)

وصلت منذ قليل النجمة تايلور سويفت إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، لحضور حفل زفاف صديقتها المقربة النجمة سيلينا جوميز، والمنتج الموسيقي بيني بلانكو.

واستعان فريق تايلور سويفت، بالمظلات السوداء، لإخفاء تايلور عن أعين الإعلام، ومنع المصورين من التقاط صور لها.

تفاصيل زفاف سيلينا وبيني

وحدد الثنائي الشهير في هوليوود، سيلينا جوميز، وبيني بلانكو تاريخ ٢٧ سبتمبر، ليكون موعد حفل زفافهما المرتقب.

وكشفت تقارير صحفية جديدة، عدد من تفاصيل حفل زفاف الفنانة الأمريكية الشهيرة سيلينا جوميز وخطيبها بيني بلانكو.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن الثنائي سيحتفل بحفل زفافهما في مدينة "سانتا باربرا" الساحلية، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

كما ذكرت الصحيفة أن الضيوف سيقيمون في فندق "إل إنكانتو"، القريب طوال عطلة نهاية الأسبوع التي ستقام فيها مراسم الزفاف.

ويُقال إن جميع الغرف التي تبلغ تكلفتها 3,500 دولار في الليلة قد حُجزت بالكامل في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر سبتمبر.

وأضاف مصدر مطلع للصحيفة: "سيتم اصطحاب جميع الضيوف وتوصيلهم إلى الموقع دون أن يعرفوا وجهتهم مسبقا..الجميع متحمسون للغاية على الرغم من الغموض، وهم يعلمون أن الوقت سيكون ممتعًا بشكل مذهل".

ومن الواضح أن حفل الزفاف المرتقب بات وشيكا، حيث أقامت المغنية صاحبة أغنية "Love You Like a Love Song" مؤخرا حفل توديع العزوبية في كابو سان لوكاس بالمكسيك.

سيلينا جوميز: مارتن شورت سيكون حامل الخواتم في حفل زفافي

وكشفت النجمة سيلينا جوميز، أنها اختارت الممثل الأسطوري مارتن شورت ليكون حامل الخواتم، في حفل زفافها.

وقالت سيلينا، خلال استضافتها في برنامج The Tonight Show، إنها اتفقت مع مارتن شورت زميلها في مسلسل ONLY MURDERS IN THE BUILDING، على حفل خواتم زفافها.

سرية تامة لإبعاد الإعلام

فيما يحاول الزوجان المستقبليان، إبقاء معظم تفاصيل الحفل، وبرنامج الزفاف، سرا، لإبعاد الإعلام والصحافة، حيث يرغب كل من سيلينا وبيني، في أن يحتفظان بخصوصيتها في هذا اليوم المميز.

