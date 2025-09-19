تفاصيل حفل زفاف سيلينا جوميز وبيني بلانكو الأسطوري المرتقب.. يقام في سانتا باربرا الساحلية.. العروسان حجزا فندق «إل إنكانتو» بالكامل للمعازيم.. وسرية تامة لإبعاد الإعلام

أيام قليلة تفصلنا عن أحد أهم الأحداث التي تنتظرها هوليوود، والوسط الفني العالمي، وهو حفل زفاف النجمة سيلينا جوميز، والمنتج الموسيقي بيني بلانكو.

تفاصيل زفاف سيلينا وبيني

وحدد الثنائي الشهير في هوليوود، تاريخ ٢٧ سبتمبر، ليكون موعد حفل زفافهما المرتقب.

وكشفت تقارير صحفية جديدة، عدد من تفاصيل حفل زفاف الفنانة الأمريكية الشهيرة سيلينا جوميز وخطيبها بيني بلانكو.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن الثنائي سيحتفل بحفل زفافهما في مدينة "سانتا باربرا" الساحلية، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

كما ذكرت الصحيفة أن الضيوف سيقيمون في فندق "إل إنكانتو"، القريب طوال عطلة نهاية الأسبوع التي ستقام فيها مراسم الزفاف.

ويُقال إن جميع الغرف التي تبلغ تكلفتها 3,500 دولار في الليلة قد حُجزت بالكامل في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر سبتمبر.

وأضاف مصدر مطلع للصحيفة: "سيتم اصطحاب جميع الضيوف وتوصيلهم إلى الموقع دون أن يعرفوا وجهتهم مسبقا..الجميع متحمسون للغاية على الرغم من الغموض، وهم يعلمون أن الوقت سيكون ممتعًا بشكل مذهل".

ومن الواضح أن حفل الزفاف المرتقب بات وشيكا، حيث أقامت المغنية صاحبة أغنية "Love You Like a Love Song" مؤخرا حفل توديع العزوبية في كابو سان لوكاس بالمكسيك.

سيلينا جوميز: مارتن شورت سيكون حامل الخواتم في حفل زفافي

وكشفت النجمة سيلينا جوميز، أنها اختارت الممثل الأسطوري مارتن شورت ليكون حامل الخواتم، في حفل زفافها.

وقالت سيلينا، خلال استضافتها في برنامج The Tonight Show، إنها اتفقت مع مارتن شورت زميلها في مسلسل ONLY MURDERS IN THE BUILDING، على حفل خواتم زفافها.

selena gomez reveals that martin short is going to be the ring bearer at her wedding🥺🥺 pic.twitter.com/YmabTUZdM1 — ً (@raresblvd) September 10, 2025

سرية تامة لإبعاد الإعلام

فيما يحاول الزوجان المستقبليان، إبقاء معظم تفاصيل الحفل، وبرنامج الزفاف، سرا، لإبعاد الإعلام والصحافة، حيث يرغب كل من سيلينا وبيني، في أن يحتفظان بخصوصيتها في هذا اليوم المميز.

سيلينا جوميز وخطيبها يشتريان قصرًا بـ 35 مليون دولار

واشترت النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، هي وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، قصرًا على الطراز الإسباني، في منطقة بيفرلي هيلز، بقيمة 35 مليون دولار.

وذكرت التقارير أن القصر الجديد يحتوي على 7 غرف نوم، و12 حمامًا، وكان مملوكًا سابقًا لمخرج هوليوودي كبير.

