السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة المقاولون ضد كهرباء الإسماعيلية بالدوري المصري والقناة الناقلة

المقاولون
المقاولون

الدوري المصري، يحتضن استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، مباراة المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية اليوم السبت، في افتتاح الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المقاولون ضد كهرباء الإسماعيلية 

وتنطلق صافرة مباراة المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية اليوم السبت على ستاد المقاولون العرب في تمام الساعة الخامسة مساءً.

القناة الناقلة لمباراة المقاولون أمام كهرباء الإسماعيلية 

من المقرر أن تذاع مباراة المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية عبر شاشة أون سبورت الناقل الحصري  لمباريات الدوري الممتاز.

ويبحث المقاولون بقيادة مدربه محمد مكي، عن تحقيق انتصاره الأول في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم أمام كهرباء الإسماعيلية، بينما يسعى الكهرباء بقيادة رضا شحاتة لتحقيق انتصاره الثاني والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويتواجد المقاولون العرب في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد كهربا الإسماعيلية في المركز التاسع عشر برصيد 5 نقاط.

حكام مباراة المقاولون ضد كهرباء الإسماعيلية

ويدير مباراة المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية طاقم حكام مكون من: أحمد عبد الله (حكمًا للساحة)، عمر فتحي ومحمد سعيد "شيكا" (مساعدين)، عمرو السيد (حكمًا رابعًا)، محمد ناصر وخالد حسين (تقنية الفيديو).

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري المقاولون العرب كهرباء الاسماعيلية الدورى المصرى الممتاز المقاولون ضد كهرباء الإسماعيلية مباراة المقاولون ضد كهرباء الإسماعيلية المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية مباراة المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية المقاولون أمام كهرباء الإسماعيلية مباراة المقاولون أمام كهرباء الإسماعيلية الدوري الممتاز محمد مكي

مواد متعلقة

حصاد 8 جولات بالدوري، شمس الانتصارات تغيب عن المقاولون وفاركو

الدوري الممتاز، طلائع الجيش يتعادل سلبيا على ملعبه أمام المقاولون

الأكثر قراءة

انخفاض لم تشهده منذ فترة، بشرى عن سعر الفراخ اليوم السبت في مصر

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس والقناة الناقلة

كان بيلعب "العصا" مع عروسه، لحظة وفاة عريس أسوان بشكل مفاجئ داخل قاعة الزفاف (فيديو)

أخبار مصر: هل صوتت مصر ضد صلاح في الكرة الذهبية، لحظة وفاة عريس أسوان داخل القاعة، منصب هام لنقيب الممثلين بعد استقالته

موعد مباراة مصر واليابان في افتتاح مونديال الشباب والقناة الناقلة

القاهرة 32 وانخفاض جديد في الصعيد، درجات الحرارة اليوم السبت بمصر

الأونروا: الفلسطينيون في الضفة يواجهون أسوأ أزمة نزوح منذ 1967

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والبركة

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والبركة

"شرف الدفاع عن الأوطان" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 27 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads