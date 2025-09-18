المقاولون العرب يرفض اعتذار محمد مكي ويعلن استمراره في قيادة الفريق

عقد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، اجتماعا اليوم الخميس لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.



وقرر مجلس الإدارة بعد اجتماعه رفض الاستقالة التي تقدم بها محمد مكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والتأكيد على ثقة المجلس في استمراره لقيادة الفريق ومواصلة الدعم للجهاز الفني الحالي وتلبية طلباته لتحسين نتائج الفريق، ويؤكد المجلس على ثقته الكاملة في مكي وجهازه المعاون بالكامل.



وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة أن محمد مكي من أفضل المدربين في الكرة المصرية بفضل إخلاصه وإتقانه وعمله بجهد غير مسبوق مع المقاولون العرب مؤكدا ثقته وثقة مجلس الإدارة على استمراره في قيادته للفريق وأن النادي لم يفكر في رحيله وتم إبلاغه برفض الاستقالة أو الاعتذار.



وأوضح فتحي أن رفض اعتذار مكي جاء بالإجماع نظرا لما يبذله من جهد طوال فترة توليه المسئولية وأن مجلس الإدارة لا يتعامل بالقطعة مع المدربين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.