المقاولون العرب يرفض اعتذار محمد مكي ويعلن استمراره في قيادة الفريق

محمد مكي
محمد مكي

عقد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، اجتماعا اليوم الخميس لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.


وقرر مجلس الإدارة بعد اجتماعه رفض الاستقالة التي تقدم بها محمد مكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والتأكيد على ثقة المجلس في استمراره لقيادة الفريق ومواصلة الدعم للجهاز الفني الحالي وتلبية طلباته لتحسين نتائج الفريق، ويؤكد المجلس على ثقته الكاملة في مكي وجهازه المعاون بالكامل.


وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة أن محمد مكي من أفضل المدربين في الكرة المصرية بفضل إخلاصه وإتقانه وعمله بجهد غير مسبوق مع المقاولون العرب مؤكدا ثقته وثقة مجلس الإدارة على استمراره في قيادته للفريق وأن النادي لم يفكر في رحيله وتم إبلاغه برفض الاستقالة أو الاعتذار.


وأوضح فتحي أن رفض اعتذار مكي جاء بالإجماع نظرا لما يبذله من جهد طوال فترة توليه المسئولية وأن مجلس الإدارة لا يتعامل بالقطعة مع المدربين.

