الدوري المصري، المقاولون يبحث عن انتصاره الأول أمام كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري، يستضيف إستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، مباراة المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة في افتتاح الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ويبحث المقاولون بقيادة مدربه محمد مكي لتحقيق انتصاره الأول في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم أمام كهرباء الإسماعيلية بينما يسعي الكهرباء بقيادة رضا شحاتة لتحقيق انتصاره الثاني والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

 

ويتواجد المقاولون العرب في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد كهرباء الإسماعيلية في المركز التاسع عشر برصيد 5 نقاط.

 

حكام مباراة المقاولون ضد كهرباء الإسماعيلية

ويدير مباراة المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية طاقم حكام مكون من: أحمد عبد الله (حكمًا للساحة) ’ عمر فتحي ومحمد سعيد "شيكا" (مساعدين) ’ عمرو السيد (حكمًا رابعًا) ’ محمد ناصر وخالد حسين (تقنية الفيديو).

 

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

 

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

 

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

