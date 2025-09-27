السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طفل غرقا داخل ترعة في قوص

ترعة في قوص، فيتو
ترعة في قوص، فيتو

تمكنت وحدة الإنقاذ النهري من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقًا، بترعة في قرية عباسة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع طفل غرقًا بترعة بقرية عباسة التابعة لمركز قوص وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.


بالانتقال والفحص تبين مصرع طفل، يبلغ من العمر 3 سنوات، إثر غرقه بترعة أما منزله بقرية عباسة في قوص وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى في مقرها المؤقت بفاو قبلي تحت تصرف الجهات المختصة.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا طفل لقي مصرعه غرقا قنا قوص قرية عباسة مديرية أمن قنا مستشفي قوص المركزي

