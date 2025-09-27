مصرع طفل غرقا داخل ترعة في قوص

تمكنت وحدة الإنقاذ النهري من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقًا، بترعة في قرية عباسة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع طفل غرقًا بترعة بقرية عباسة التابعة لمركز قوص وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.



بالانتقال والفحص تبين مصرع طفل، يبلغ من العمر 3 سنوات، إثر غرقه بترعة أما منزله بقرية عباسة في قوص وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى في مقرها المؤقت بفاو قبلي تحت تصرف الجهات المختصة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.