غدا آخر فرصة، تفاصيل وأنظمة سداد شقق سكن لكل المصريين 7

تغلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باب الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، غدا الأحد 28 سبتمبر 2025.

ونستعرض تفاصيل وانظمة سداد الشقق وهي كالتالي:

يتــم سداد مصروفات التسجيل لا ترد، عـن طريـق وسـائل الدفـع الإلكترونية المتاحة عبر الموقـع الرسمـي لمنصـة مصـر الرقمية) بطاقة ائتمان/ خصـم – شـبكة شـركات التحصيل (خالـص) – بطاقـات ميـزة – محافـظ ميـزة ( وكذلـك سـداد مقـدم جديـة الحجـز)، وهـو مبلـغ يـرد فـي حالـة عـدم التخصيـص (والمصروفـات الإداريـة) لا تـرد مـن خـلا أي مكتب بريـد مميكن علــى مسـتوى كافـة المـدن والمحافظـات المطـروح بهـا الوحـدات السـكنية، وذلـك بعـد مرور 48 سـاعة علـى إتمام عمليـة التسجيل بنجـاح علــى منصـة مصـر الرقمية.



- سـداد نسـبة %5 مـن سـعر بيـع الوحـدة كمبلـغ الصيانـة للمشـروع الكائـن بـه الوحـدة السـكنية)ً، حيـث سـيقوم الصنـدوق باسـتخدام عائـده مسـتقبلا بصفـة دائمـة للحفـاظ علـى الطابـع المعمـاري للمشـروع وكذلك علـى الثــروة العقاريـة، وهـذا كلـه وفقـا لقــرار مجلـس إدارة الصنـدوق فـي هـذا الشـأن، بحيـث يتـم سـدادها نقـدا عنـد التعاقـد أو تقسـيطها ضمـن التمويـل الممنـوح للعميـل، هـذا بخـلاف مـا سـيتحمله اتحـاد الشـاغلين الـذي سـيتم إنشـائه مسـتقبال ً للعمـارة الكائـن بهـا الوحـدة السـكنية المشتراه والـذي سـيكون عضـوا بـه مشـتري الوحـدة وسـيلتزم بمـا يقـره الاتحـاد مـن مبالـغ.



- الحـد الأقصـى لقسـط التمويـل ومبلـغ الصيانـة للوحـدة السـكنية (فـي حالـة تقسـيطها ضمـن التمويـل الممنـوح) لا يتجـاوز 40 ً % مـن صافـي الدخـل الشـهري (ويجـوز تعديلـه بنـاءً علـى أي تعديـلات يجريهـا البنـك المركـزي المصـري/ أو هيئـة الرقابـة الماليـة علـى قوانيـن منـح التمويـل ونسـبة القسـط للدخـل عنـد التعاقـد)، علمـا أنـه يمكـن تطبيـق القسـط المتزايـد بنسـبة لا تزيـد عـن 7 ً % سـنويا ً طـوال مـدة التمويـل، حيـث يتـم حسـابه طبقـا لسـعر بيـع الوحـدة والدخـل والسـن لصاحـب الطلـب.

- فـي حالـة انطبـاق الشـروط علـى المتقـدم صاحـب الطلـب، وقبـل التعاقـد علـى الوحـدة المخصصـة لـه علـى النظـام الآلي للصنـدوق يشـترط مـا يلي:

- قبول الملف بعد الاستعلام الميداني والائتماني.

- اسـتكمال النسـبة المقـررة مـن باقـي مقـدم حجـز الوحـدة السـكنية فـي ضـوء الشـروط والمحـددات والتـي يتـم احتســابها وفقــا الإجمالي قيمــة الوحــدة السكنية، وذلــك بنظام التمويــل العقــاري المدعــوم بفائدة 8 ً % سـنويا للعملاء منخفضـي الدخــل، وبفائدة 12% للعمــلاء متوســطي الدخــل لا يتــم تغييـرها طــوال فتـــرة التمويــل بحــد أقصى 20 ً عامــا ً لــكال مــن منخفضـي ومتوسـطي الدخـل (تحـدد طبقـا للدخـل والسـن...إلـخ) بنظـام التمويل العقـاري، بعـد الاسـتعلام الميداني والائتمانــي وانطبــاق الشــروط علــى صاحــب الطلــب وقبــل التعاقــد علــى الوحــدة الســكنية بنظــام التمويــل العقــاري.

- سـعر بيـع الوحـدة السـكنية يشـمل الدعـم النقـدي المباشـر الـذي يحـدد حسـب مسـتوي الدخـل لصاحب الطلب وحسـب ســعر الوحــدة الســكنية، ويكــون ذلــك للعمــلاء مــن منخفضــي الدخــل فقــط، ويتــم خصــم قيمتــه مــن ســعر بيــع الوحـدة، (والـذي لا يشمل الدعـم غيـر المباشـر).

- يتم احتساب قيمة الدعم النقدي للعملاء وفقا لقيمة الدخل عند تنفيذ إجراءات صرف القرض ومنح التمويل.

فيما يخص الوحدات تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرا):

- يتــم ســداد عــدد 12 دفعــة ربــع ســنوية،، بحيـث يتـم اسـتكمال باقـي مقـدم جديـة الحجـز ليصـل إلـى النسـبة المقـررة.

- يبـدأ سـداد الدفعـة الأولـى بعـد إتمـام إجـراءات الفـرز والتظلمـات وإرسـال رسـائل نصيـة للعمـلاء المنطبقيـن بتاريـخ بدايـة سـداد الدفعـات ربـع السـنوية.

-يتم تسليم الوحدات حال جاهزيتها وسداد الدفعات ربع السنوية المستحقة.

-ترد تلك المبالغ في حالة عدم التخصيص.

فـي حالـة التأخـر فـي سـداد أي دفعـة عـن مواعيدهـا المقـررة يتـم احتسـاب غرامـة تأخيـر بنسـبة 2% عـن كل شـهر.

تأخيـر أو جـزء مـن الشـهر، وذلـك مـن قيمـة الدفعـة المتأخـرة مـن تاريـخ اسـتحقاقها وحتـى تاريـخ سـدادها.

- فـي حالـة عـدم الالتـزام بسـداد دفعتيـن متتاليتيـن مـن الدفعـات ربـع السـنوية وحـل موعـد الدفعـة التـي تليهمـا، ولــم يتــم الســداد حتــى نهايــة مدتهــا، فــإن ذلــك يعــد عــدوال مــن المتقــدم صاحــب الطلــب عــن اســتكمال طلــب التخصيـص لعـدم التزامـه بسـداد الثـلاث دفعـات ربـع السـنوية المسـتحقة ويحـق للصنـدوق وقـف إجـراءات التخصيـص والتعاقـد ويتـم رد المبالـغ المحصلـة للعميـل مـرة أخـرى، ولا يحـق لـه مطالبـة الصنـدوق بالاسـتمرار بالإعـلان.

