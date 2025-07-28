الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

رجال الأعمال تطالب بتفعيل منظومة حساب الضمان للشركات العقارية بالتزامن مع طرح مشروعاتها

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

طالب المهندس  فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بتفعيل منظومة حساب الضمان للشركات العقارية بالتزامن مع طرح مشروعاتها.

وأكد في تصريحات خاصة أن هذا الأمر ضروري للغاية والقرار صادر من رئاسة الوزراء منذ 3 سنوات وحتى الآن لم يتم تفعيله.

وتابع، لو كان تم تفعيل حساب الضمان لم نكن نشهد شركات متعثرة فى تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن هناك قرابة 1600 شركة تطوير عقاري تعمل على هذه الشريحة و90% منها موجود بالقاهرة الكبرى وشركات قليلة من اتجهت للصعيد.

وأوضح أن الشركة القادرة على التسليم والتنفيذ هى القادرة على النمو وتحقيق النجاح بالسوق العقاري.

وأضاف أن هناك طلبا كبيرا بالسوق العقاري، حيث تشهد مصر مليون حالة زواج سنويا من كافة الشرائح من المواطنين، موضحا أن القطاع الخاص ينفذ 100 ألف وحدة سكنية يحتاجها السوق سنويا، وهو سوق جيد للغاية وهناك طلب نتيجة احتياج فعلي وحقيقي.

والتقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، لاستعراض الخطة التسويقية التي تنفذها الشركة لتسويق عددٍ من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجانب عدد من الفرص الاستثمارية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

 وأكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان تولي أهمية كبيرة للتعاون والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعظيم الاستفادة من المشروعات التي تم تنفيذها، من خلال تعزيز فرص استغلالها في مختلف المجالات السكنية والخدمية والاستثمارية، كما تعمل الوزارة بالتوازي على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة داخل المدن الجديدة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها في مختلف المجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف مبيعات والتسويق لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام الشراكة بين وزارة الإسكان وشركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، ومنها "ويست فيو" في مدينة الشيخ زايد، بجانب موقف تسويق عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، كما تناول الاجتماع، مقترحا لعدد من الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة.

نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتعاون مع وحدة تطوير 2050 بالهيئة، الورشة التدريبية التخصصية الثانية بمدينة العلمين الجديدة والقرى السياحية، بهدف التركيز على جذب الاستثمارات وتعزيز الفرص الواعدة، حيث تضمنت الورشة عرضًا مرئيًا لمدينتي العلمين الجديدة والقرى السياحية.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن مدن النوبارية الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، والقرى السياحية، ومدن الساحل الشمالي الغربي.
وتضمنت المحاور الرئيسية للورشة: تحليل السياسات الترويجية الحالية وسبل تطويرها، وأدوات وآليات استثمارية مبتكرة، وإعداد خريطة استثمارية موحدة تعكس أولويات الدولة، وتعظيم الأصول للمدن الساحلية وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للمجتمعات العمرانية طبقًا لمتطلبات رؤية مصر 2050، والترويج السياحي والاستثماري للمدن الساحلية، ومناقشة التحديات والحلول وفق رؤية مصر 2050.

وشملت الجهات المشاركة - وحدة تطوير 2050، وفريق الدعم الفني من خبراء في إدارة الأعمال والاقتصاد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا – فرع العلمين.
واستهدفت الورشة بناء منظومة استثمارية حديثة تواكب التحولات العالمية، وتعزيز مكانة المدن العمرانية الساحلية كمحركات للتنمية المستدامة، ضمن رؤية مصر 2050.
تجدر الإشارة إلى أن الورشة شهدت حضور كل من الدكتورة أماني ممدوح – المدير الاستراتيجي لوحدة وحدة تطوير 2050 بهيئة المجتمعات العمرانية، والسيد/سامح مجدي فهمي – المدير التنفيذي لوحدة تطوير 2050، واللواء د. عادل مصطفى – وكيل أول وزارة الإنتاج الحربى سابقا – أستاذ إدارة الأعمال المنتدب بالأكاديمية البحرية، والدكتور أحمد طاهر – أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية ومدير مركز الحوار للدراسات الاقتصادية، والدكتور عماد رواش – العضو المنتدب لشركة بروكفيلد للاستثمار، لندن – إنجلترا، والدكتور محمد ربيع الديهي – نائب مدير مركز الحوار للدراسات الاقتصادية والإعلامية إدارة الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس فتح الله فوزي المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جمعية رجال الاعمال المصري جمعية رجال الأعمال المصريين

الأكثر قراءة

عودة انقطاع الكهرباء في مناطق بالجيزة وخروج كابل محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة

السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية والطبية الفورية للكابتن حسن شحاتة

سجل الآن، موقع التنسيق يفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للجامعات

حب وعذاب، حكاية زواج زياد الرحباني ودلال كرم

اللينك الرسمي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2025

درجة الحرارة غدا الثلاثاء فى محافظات مصر

أول تعليق من الرئيس الفلسطيني على نداء السيسي لترامب بشأن غزة

اشتراطات حصول مستأجري شقق الإيجار القديم على وحدات سكنية بديلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر طن الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لأول مرة ما بنكون سوا.. ألحان زياد الرحباني ترسم مشهد رحيله (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من شروط صحة الصلاة، تفاصيل مهمة عن الطهارة يوضحها أمين الفتوى (فيديو)

هل يجوز إلقاء بقايا الطعام في القمامة ؟ أمينة الفتوى تجيب

الإفتاء: ظهور المرأة دون حجاب أمام رجل غريب لا ينقض الوضوء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads