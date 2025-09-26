الجمعة 26 سبتمبر 2025
عمرو موسي: الاعتراف المتزايد بـ فلسطين يستند إلى الشرعية ويضيف زخما للعمل السياسي

عمرو موسى، فيتو
عمرو موسى، فيتو

أكد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أن الاعتراف الغربي المتزايد بفلسطين يضيف بعدا مهما إلى العمل السياسي لإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أنه يجب على الدول العربية «تصديق» مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص مستقبل غزة حتى يثبت العكس.

وبحسب قناة الغد، أشار إلى أن الاعتراف الغربي بالدولة الفلسطينية له قيمة سياسية وقانونية كبيرة جدا وعنصر أساسي ومهم، موضحا أن هذه الاعترافات استندت إلى الشرعية الدولية.

وشدد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون دولة حقيقية وليست رمزية للحفاظ على أمنها وثرواتها، مؤكدا على أن الشرق الأوسط لن يشهد استقرارا بدون حل هذه القضية.

كما أكد موسى في تصريحات لقناة الغد أن إسرائيل لا تستطيع السيطرة على مستقبل الشرق الأوسط، وأن الدولة الفلسطينية يجب أن تتمتع بالسيادة الكاملة على أراضيها حتى تصبح دولة مسئولة.

