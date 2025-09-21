هل تصل العلاقة بين مصر وإسرائيل إلى الحرب؟ عمرو موسى يرد

قال عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن موضوع الحرب بين مصر وإسرائيل ليس بسيطًا، وأن الظروف الحالية تجعل أي تصعيد عسكري صعبًا وخطيرًا جدًا.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على إحاطة النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي والعربي–الإسرائيلي بعمل سياسي كبير ومدروس.

اتفاقيات الدفاع المشترك

وأشار موسى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر” إلى أن الدول العربية، وعلى رأسها دول الخليج، تبحث عن حلفاء جادين قادرين على الدفاع عنها في حال استمرار الفوضى أو الهجوم الإسرائيلي على الأراضي العربية، مؤكدًا أن الوضع الحالي يمثل حربًا سياسية كبيرة يجب كسبها قبل التفكير بأي مواجهة عسكرية.

القدرة على الدفاع والهجوم

وأوضح موسى أن مصر والدول العربية قادرة على الدفاع والهجوم ضد إسرائيل، لكن مناقشة احتمالات الحرب يجب أن تكون مدروسة ومحكومة بالاستراتيجية وليس عبر التصريحات الإعلامية أو الهاتفية، داعيًا إلى منح الدول مساحة لاتخاذ قراراتها السيادية.

رسالة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية بالدوحة

ودعا موسى الإعلام المصري إلى إعادة قراءة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الإسلامية بالدوحة، مشيرًا إلى أن الكلمة تضمنت 13 رسالة جديدة و10 نقاط مهمة تتعلق بالقضية الفلسطينية، وعدوان إسرائيل، وتصميم الدول العربية على مواجهة أي اعتداء.

وأضاف أن خطاب السيسي تضمن تحذيرًا مباشرًا لإسرائيل بشأن المخاطر على اتفاقيات السلام، مؤكدًا أن الإعلام لم يبرز أهمية هذه الرسائل بالشكل الصحيح.

