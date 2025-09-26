البوستر الرسمي لمسلسل يوميات عيلة كواك

نشر الفنان إسلام فوزي بوستر مسلسله الجديد يوميات عيلة كواك؛ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب إسلام فوزي: "استنونا في أكتوبر على شاهد".

مسلسل يوميات عيلة كواكب

يوميات عيلة كواك هو مسلسل لايت كوميدي بطولة إسلام فوزي وزوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد والفنانة عارفة عبد الرسول وعدد من الفنانين والوجوه الجديدة.

المسلسل تأليف الزهراء عصام وإخراج وليد محمود ويذاع حصريا على منصة شاهد.

