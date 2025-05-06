أعراض ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء وأسباب ذلك ومخاطره

أعراض ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء، زيادة هرمون الذكورة عند النساء من المشكلات التى تعاني منها بعض الفتيات وتسبب مشاكل عديدة.

وأعراض ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء، عديدة ويسهل تمييزها ما يجبر الفتيات على العلاج لتجنب مخاطر ذلك.

أعراض ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء

ويقول الدكتور أحمد البدوي استشارى السمنة والعلاج الطبيعي، إن زيادة هرمون الذكورة (التستوستيرون) عند النساء تؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض الذكورية التي قد تكون مزعجة أو مؤثرة على الصحة الجسدية والنفسية، ومن أبرز هذه الأعراض:

نمو الشعر الزائد، حيث يظهر الشعر الكثيف والخشن في أماكن غير مألوفة عند النساء مثل الوجه (الذقن والشوارب)، الصدر، الظهر، والبطن.

حب الشباب، ويزداد نشاط الغدد الدهنية نتيجة ارتفاع الهرمون، ما يؤدي إلى ظهور حب الشباب خاصة في الوجه والظهر.

تساقط الشعر أو الصلع الذكوري، وتعاني بعض النساء من ترقق الشعر أو تساقط على شكل صلع مماثل لما يحدث عند الرجال.

عدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاعها، ويؤثر التستوستيرون المرتفع على التوازن الهرموني العام، ما يؤدي إلى اضطرابات الدورة الشهرية.

خشونة الصوت، وقد يتغير الصوت ليصبح أعمق وأكثر خشونة.

زيادة الكتلة العضلية، وتلاحظ بعض النساء زيادة في الكتلة العضلية بشكل غير طبيعي.

تغيرات في المزاج، قد تتضمن زيادة التوتر، العدوانية، أو نوبات غضب مفاجئة.

تضخم بعض أجزاء الجهاز التناسلي، وهذا يحدث فى حالات ارتفاع الهرمون الشديدة.

أسباب ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء

وأضاف البدوي، أن هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات التستوستيرون، ومن أهمها:

متلازمة تكيس المبايض، من أكثر الأسباب شيوعا، وتؤدي إلى اختلال في التوازن الهرموني وزيادة التستوستيرون.

فرط تنسج الكظر الخلقي، وهو اضطراب وراثي في الغدد الكظرية يسبب زيادة إفراز الهرمونات الذكرية.

أورام في المبيض أو الغدة الكظرية، وقد تفرز هذه الأورام هرمون التستوستيرون بكميات مفرطة.

تناول مكملات أو أدوية هرمونية، مثل الستيرويدات الابتنائية أو بعض العلاجات الهرمونية التي تحتوي على التستوستيرون.

السمنة، وهى تؤدي إلى زيادة إنتاج الأندروجينات نتيجة مقاومة الإنسولين واختلال في التوازن الهرموني.

السكري من النوع الثاني ومقاومة الإنسولين، تؤثر على مستويات الأنسولين، ما يسبب بدوره زيادة في هرمونات الذكورة.

أعراض ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء

مضاعفات ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء

وتابع، أنه إذا لم يتم علاج ارتفاع التستوستيرون عند النساء، فقد يؤدي إلى مضاعفات طويلة الأمد، مثل:

العقم، بسبب اضطراب التبويض أو انعدامه.

اضطرابات نفسية، كالاكتئاب، القلق، واضطرابات في صورة الذات.

ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، نتيجة ارتفاع الكوليسترول أو مشاكل في ضغط الدم.

زيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم أو المبيض (نادرا)، نتيجة الاضطرابات الهرمونية المزمنة.

علاج زيادة هرمون الذكورة عند النساء

وأوضح الدكتور أحمد البدوي، أن علاج ارتفاع هرمون الذكورة أمر ضرورى، ويعتمد العلاج على السبب الأساسي، ويشمل ما يلي:

العلاج بالأدوية، مثل حبوب منع الحمل المركبة، وهى تساعد في تنظيم الدورة وتقليل مستويات التستوستيرون.

مضادات الأندروجينات، وهى تقلل من تأثير هرمون الذكورة على الجسم، وأدوية تستخدم في حالات مقاومة الإنسولين ومرضى تكيس المبايض، وعلاج حب الشباب الشديد في حال لم تنفع العلاجات الموضعية.

العلاج الجراحي، ويتم اللجوء إليه في حال وجود أورام في المبيض أو الغدة الكظرية.

العلاج الطبيعي وتغيير نمط الحياة، حيث ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

اتباع نظام غذائي متوازن منخفض الكربوهيدرات.

خفض الوزن في حالات السمنة.

الابتعاد عن المنتجات أو المكملات التي تحتوي على هرمونات.

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