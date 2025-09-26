نشاط مكثف لمندوب مصر بالاتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون مع عدد من الدول (صور)

قام الدكتور عبيدة الدندراوي، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم للاتحاد الأفريقي - خلال أولى أسابيع تواجده في أديس أبابا بعد تقديم صور أوراق الاعتماد - بزيارة محمد خالد سفير الجزائر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم للاتحاد، والزين إبراهيم حسين سفير السودان لدى إثيوبيا، وبنيام برهي سفير إريتريا لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم للاتحاد، ونزهة علوي محمدي سفيرة المغرب لدى إثيوبيا، وأوويمبو تشرتشل سفير الكاميرون لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم للاتحاد، ومحمد عروشي مندوب المغرب الدائم للاتحاد، وتبللو بووانج سفير بوتسوانا لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم للاتحاد، والحسين ناجي سفير موريتانيا لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم للاتحاد.

‏ وتم تناول العديد من القواسم المشتركة وسبل تعزيز التعاون وتنمية الإمكانات ذات المنفعة المتبادلة في إطار العمل الأفريقي المشترك.

‏‎وشارك في اللقاءات من البعثة المصرية المستشار محمد برهان، والسكرتير الأول منار الشيخ، والسكرتير الثالث أحمد أمير، والسكرتير الثالث هايدي أحمد.

