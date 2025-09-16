قال رئيس الصومال حسن شيخ محمود: إن مصر تدرب قواتنا الصومالية وتدعمنا لوجستيا.

الرئيس الصومالي: علاقتنا مع إثيوبيا لا تؤثر على شراكتنا مع مصر

وأضاف الرئيس الصومالي في تصريحات صحفية: علاقتنا مع إثيوبيا لا تؤثر على شراكتنا مع مصر، مضيفا: أن مشروع سد النهضة ضخم وسيؤثر على المنطقة بأكملها ونستبعد نشوب حرب بين إريتريا وإثيوبيا وما يتردد شائعات

الرئيس الصومالي: مشروع سد النهضة ضخم وسيؤثر على المنطقة

وتابع: علاقتنا مع السعودية تاريخية وتمتد لقرون.

وشهدت العلاقات المصرية الصومالية تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة، أكدت مصر على رفض الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي، والتي تخل بالمواثيق والقوانين الدولية.

وشددت مصر على تمسكها بحقها التاريخي في مياه النيل، مشيرة إلى أنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.