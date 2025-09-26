على غرار مصر، إثيوبيا توقع اتفاقية مع روسيا لبناء محطة نووية

وقعت روسيا وإثيوبيا يوم الخميس على وثيقة تدعو إلى تخطيط وبناء محطة للطاقة النووية في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، حسبما ذكرت شركة "روس آتوم" النووية الروسية المملوكة للدولة.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن أليكسي ليخاتشوف المدير العام لروس آتوم وأشيبير بلتشا الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية وقعا خطة عمل لتطوير وبناء المنشأة خلال منتدى للطاقة النووية.

وتدعو الاتفاقية أيضا إلى تدريب موظفين على تشغيل المحطة وتطوير القطاع النووي.

وفي وقت سابق، قال وزير التعدين في النيجر عثمان أبارشي إن بلاده تريد بناء مفاعلين نوويين بقدرة ألفي ميجاواط بالشراكة مع روس آتوم.

وتعد جنوب إفريقيا الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي لديها محطة طاقة نووية عاملة، لكن هناك محطة الضبعة في مصر قيد الإنشاء، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.

ووقّعت روسيا ومصر في نوفمبر 2015 اتفاقية التعاون لإنشاء المحطة، ودخلت عقود المحطة حيز التنفيذ في ديسمبر 2017 خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة.

