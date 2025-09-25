الخميس 25 سبتمبر 2025
قرار عاجل لوكيل صحة قنا بسبب تأخر فتح العيادات الخارجية بمستشفى فرشوط المركزي

صحة قنا،فيتو
صحة قنا،فيتو

تفقد الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، مستشفي فرشوط المركزي لمراجعة الخدمات الطبية المقدمة داخلها وسُبُل تحسين وتطوير خدماتها، وذلك ضمن جولاته المفاجئة على المنافذ الطبية المختلفة للتأكد من سير العمل وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمترددين.

تسكين الحالات وفقًا لبرنامج رعايات مصر ومعدلات الإشغال

بدأت الجولة داخل المبني الجديد،حيث راجع قسم الحضانات والعناية المركزة وتسكين الحالات وفقًا لبرنامج رعايات مصر ومعدلات الإشغال والمرضى بالقسم ومدى المتابعة الطبية الدقيقة لكل مريض، ومدى تواجد الأطقم الطبية والتمريضية.

وشدد على التنسيق الدائم علي مدار الساعة لحالات العناية المركزة والحضانات والتسكين الفوري للحالات وفقًا للحالة الصحية ومعدل إشغال الأسرة، مشيدًا بمستوى الخدمة المقدمة من الفريق الطبي ومدى التزامهم بمكافحة العدوى والتعقيم، وخلال تفقده المبني في صحبة الدكتور ضياء الدين محمد مدير مستشفي فرشوط.

كما وجه وكيل الوزارة بسرعة تركيب جهاز الأشعة العادية الجديد داخل المبني الجديد والاستفادة القصوى من خدماته، كما وجه بسرعة وضع خطة تشغيل لمعمل البكتريولوجي بهدف دعم الخدمات المعملية المقدمة بالمستشفى.

كما تفقد الأقسام الداخلية للمستشفى من الأطفال، النساء، الجراحة والعظام وتواجد الأطقم الطبية داخل تلك العيادات، وقسم الغسيل الكُلوي واطمأن على المرضي بالقسم ومدى التزامهم بجلسات الغسيل الكلوي المقررة لهم وتوافر أفضل خدمة صحية لازمة لهم.

 

تأخر فتح العيادات الخارجية

 وتلاحظ تأخر فتح إحدى العيادات الخارجية، ووجه على الفور بتحويل المقصرين للتحقيق واستدعاء أحد الأطباء للتشغيل الفوري للعيادة لضمان تقديم الخدمة المطلوبة، مستمعًا لعدد من المرضى المترددين حول تلقيهم الرعاية الطبية ومدى التزام الأطقم الطبية بالدعم والمساندة لهم.

 

