فرحة لم تكتمل، النيابة تصرح بدفن عريس توفي أثناء زفافه بكوم أمبو

صرحت نيابة كوم أمبو بأسوان، بدفن جثمان شاب توفى فى ليلة زفافه، بعد أن سقط فجأة وسط المعازيم ولفظ أنفاسه الأخيرة فى ليلة العمر.

استقبل مستشفى كوم أمبو بمحافظة أسوان، العريس "أشرف حاكم" بعد أن سقط مغشيا عليه فجأة أثناء الاحتفال بليلة زفافه بأحد قاعات الأفراح بمدينة كوم أمبو.

وبالفحص الطبى تبين إصابته بسكتة قلبية مفاجئة توفى على أثرها، وخيم الحزن على الجميع.

فيما أمرت نيابة كوم أمبو، بتحريات البحث الجنائى حول الواقعة، لبيان سبب الوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

