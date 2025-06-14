في اليوم العالمي.. الصحة العالمية تكشف فوائد وشروط التبرع بالدم

تحيي منظمة الصحة العالمية في 14 يونيو من كل عام ذكرى اليوم العالمي للتبرع بالدم، للتوعية بأهمية التبرع الدم وحث حكومات الدول على بذل المزيد من الجهود للتوعية بالتبرع بالدم.

اليوم العالمي للتبرع بالدم

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك حاجة ماسة إلى التبرع بالدم بانتظام وبشكل مأمون.

وأشارت منظمة الصحة العالمية أن هناك بلدان كثيرة في إقليم شرق المتوسط لا تحقق الحد الأدنى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية بشأن التبرع بالدم بواقع 10 عمليات تبرع لكل 1000 نَسَمة سنويًا.

وأكدت أن التبرع بالدم يمكن أن ينقذ حياة ما يصل إلى 3 أشخاص.

فوائد التبرع بالدم

وكشفت عن فوائد التبرع بالدم، حيث يساعد النساء اللاتي يتعرضن لنزيف مرتبط بالحمل والولادة والأطفال المصابين بفقر الدم الشديد وضحايا الحوادث.



كما يساعد التبرع بالدم المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية ومرضى السرطان والأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج منتظم أو مستمر مدى الحياة، بما في ذلك علاج مرض الخلية المنجلية والثلاسيميا والناعور واضطرابات نقص المناعة.

شروط التبرع بالدم

وأوضحت أن شروط التبرع بالدم تتضمن:

١- العمر بين 18 و65 عامًا

٢- الوزن بين 50 كغم أو أكثر

٣- أن يكون الإنسان بصحة جيدة.

أشارت منظمة الصحة العالمية أنه في اليوم السابق للتبرع بالدم يجب اتباع النصائح التالية:

١- احصل على قسط كافٍ من النوم

٢-تناول وجبة صحية وتجنب الطعام الدسم

٣- اشرب كميات وفيرة من الماء والسوائل

عدد مرات التبرع بالدم

أكدت أنه يمكن للرجال التبرع بالدم كل 3 أشهر ويمكن للنساء التبرع بالدم كل 4 أشهر.



وأشارت الصحة العالمية أن التبرع المنتظم بالدم أمرٌ بالغ الأهمية لأنه يضمن إمكانية حصول الناس على الدم وبروتينات البلازما كلما وحيثما دعت الحاجة.

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