الإثنين 16 يونيو 2025
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أخبار مصر

الهلال الأحمر يوضح شروط التبرع بالدم

التبرع بالدم، فيتو
التبرع بالدم، فيتو
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أكد الهلال الأحمر المصري أن التبرع بالدم تصرف نبيل، مؤكدا أنه  للحفاظ على صحة المتبرع فإن هناك شروطا ينبغي توافرها في المتبرع.

شروط يجب توافرها في المتبرع بالدم

وكشف الهلال الأحمر المصري عن شروط التبرع بالدم، وتتضمن ما يلي: 

  • أن يكون عُمرك بين 18 و60 عامًا.
  • أن يكون وزنك 50 كجم أو أكثر.
  • أن تكون بصحة جيدة.

وأوضح الهلال الأحمر المصري أنه يمتلك 5 فروع للدم، ويستهدف الوصول إلى أن تكون 10 فروع في نهاية 2025، مؤكدا أنه يطمح في الوصول ببنوك الدم إلى كل محافظات جمهورية مصر العربية.

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