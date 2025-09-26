الجمعة 26 سبتمبر 2025
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

أصيب 5 أشخاص من الفيوم،  في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، بالقرب من محطة تحصيل الرسوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ملاكي في طريق الفيوم ـ القاهرة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، بالقرب من محطة تحصيل الرسوم باتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في انقلاب السيارة في نهر الطريق وإصابة 5 اشخاص، وتم نقل المصابين إلى  مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج.

 

تحرير 75 مخالفة تموينية في حملة على أسواق الفيوم

ضبط لصين بتهمة سرقة أسلاك الإنارة على الطريق الغربي بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

