المدير الفني لليفربول: أشعر بالحزن بسبب إصابة جيوفاني ليوني

 دافع آرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن وجود خيارات كافية في مركز قلب الدفاع بعد إصابة جيوفاني ليوني.

وتعرض المدافع الإيطالي ليوني لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة ليفربول أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة.

وأوضح سلوت مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كريستال بالاس: "لدينا خيارات كافية لاستبدال لاعب في مركز قلب الدفاع إذا لزم الأمر". 

ويتواجد في قلب دفاع فريق ليفربول فيرجيل فان دايك، وإبراهيما كوناتي، وجو جوميز، بالإضافة إلى إمكانية لعب أندرو روبرتسون، وواتارا إندو في هذا المركز. 

وعن إصابة ليوني، قال سلوت "جيوفاني ليوني يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي وسيغيب عن الملاعب حوالي عام، ولكنه لا يزال صغيرا وأمامه سنوات عديدة ليلعبها بعد تعافيه من الإصابة".

وأكمل "أشعر بالحزن الشديد تجاه ليوني. قد تكون كرة القدم قاسية أحيانًا، شاب في الثامنة عشرة من عمره وقدم بداية رائعة لكنها انتهت مبكرًا، أتمنى أن يتعافى ويتألق الموسم المقبل، سيُظهر للجميع كامل إمكاناته في الموسم المقبل."

وانضم ليوني البالغ من العمر 18 عاما إلى ليفربول في الصيف الماضي قادما من بارما الإيطالي.

