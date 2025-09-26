الجمعة 26 سبتمبر 2025
الإصابة تبعد ماركينيوس أسابيع عن باريس سان جيرمان

 أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، غياب قائد الفريق ماركينيوس يعاني من إصابة عضلية، ستبعده عن الملاعب لأسابيع قليلة، وذلك عبر بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني.  

وأوضح النادي الفرنسي أن المدافع البرازيلي البالغ من العمر 31 عامًا، سيخضع لبرنامج علاجي، دون تحديد موعد دقيق لعودته إلى الملاعب.

كما أشار البيان إلى أن الثلاثي جواو نيفيش، ديزيري دوي، وعثمان ديمبيلي، يواصلون برامجهم التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، ضمن خطة الاستعداد للعودة التدريجية للمشاركة في المباريات.  

وبذلك تأكد غياب ماركينيوس عن مواجهة باريس سان جيرمان ضد برشلونة، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.  

