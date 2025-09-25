الدوري الفرنسي، تنطلق غدا الجمعة مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، بمباراة ستراسبورج ضد مارسيليا، فيما تختتم الجولة يوم الأحد بـ 5 مواجهات.

مواعيد الجولة السادسة من الدوري الفرنسي



الجمعة 26 سبتمبر

ستراسبورج ضد مارسيليا - 9:45 مساءً



السبت، 27 سبتمبر

لوريان ضد موناكو - 6 مساءً

تولوز ضد نانت - 8 مساءً

باريس سان جيرمان ضد أوكسير - 10:05 مساءً

الأحد 28 سبتمبر

نيس ضد باريس إف سي - 4 مساءً



أنجييه ضد بريست - 6:15 مساءً



ليل ضد ليون - 6:15 مساءً



ميتز ضد لو هافر - 6:15 مساءً



رين ضد لانس - 9:45 مساءً

ويتصدر موناكو جدول ترتيب الدوري الفرنسي بالتساوي مع باريس سان جيرمان ولكل منهما 12 نقطة.

