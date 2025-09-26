استغاثات للتبرع بالدم لإنقاذ مصابي انفجار غلاية مصنع بالغربية

أطلق أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، دعوات عاجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتبرع بالدم عقب الحريق والانفجار المروع الذي اندلع داخل مصنع البشبيشي نتيجة انفجار غلاية، وأسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 آخرين.

وأكد الأهالي في استغاثاتهم أن "كل المستشفيات محتاجة دم" مشيرين إلى أن الحالات التي استقبلتها مستشفى المحلة العام ومستشفى سمنود وغيرها حرجة وتحتاج إلى إنقاذ عاجل.

وسارع عدد كبير من المواطنين إلى التوجه لبنوك الدم بالمستشفيات لتقديم تبرعاتهم، في مشهد يعكس التضامن الإنساني بين أبناء المدينة في مواجهة الحادث الأليم.

الصحة: 8 حالات وفاة و35 مصابا حصيلة أولية لضحايا حريق مصنع الملابس بالمحلة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 26 سيارة إسعاف مجهزة طبيًا إلى موقع حريق اندلع صباح اليوم الجمعة في مصنع ملابس بمنطقة اليماني، بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، فور تلقي البلاغ وذلك في إطار جهود التعامل مع الحوادث الطارئة.

وأوضحت الوزارة أن فرق الإسعاف تمكنت من نقل 35 مصابًا إلى مستشفى المحلة العام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف فرق طبية متخصصة، مضيفة أنه في تقرير أولي، أسفر الحادث عن وفاة 8 مواطنين، مقدمة خالص تعازيها لأسر المتوفين، وداعية بالشفاء العاجل للمصابين.

