ماذا قدم بوسكيتس بعد تعليق حذاءه ؟ (تقرير)

أعلن النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، اليوم الجمعة، موعد اعتزاله كرة القدم رسميًا، بعد رحلة طويلة ومميزة.

ويلعب بوسكيتس صاحب الـ 37 عامًا حاليًا مع إنتر ميامي الأمريكي رفقة بعض زملائه السابقين في فريق برشلونة الإسباني وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز والإسباني جوردي ألبا.

مسيرة سيرجيو بوسكيتس

ترك بوسكيتس، الذي صعد إلى الفريق الأول للبارسا في عام 2008، بصمة لا تمحى في تاريخ النادي الكتالوني، حيث خاض 722 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وتعد حصيلته من البطولات مع الأندية استثنائية، إذ فاز بـ9 ألقاب في الدوري الإسباني (الليجا)، و7 مرات بكأس الملك، والأهم من ذلك، التتويج بـ3 بطولات لدوري أبطال أوروبا، ليصبح بذلك أحد أكثر لاعبي الوسط تتويجا في العصر الحديث.

تاريخ دولي مرصع بالذهب

وعلى الصعيد الدولي، لم تقل مسيرة بوسكيتس مع منتخب إسبانيا بريقا، حيث مثل "لا روخا" في 143 مباراة دولية.

وكان النجم المحوري جزءا لا يتجزأ من الإنجازات التاريخية للمنتخب، حيث توج بلقب كأس العالم مرة واحدة، وبطولة كأس أوروبا مرة واحدة، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز لاعبي خط الوسط الارتكاز في جيله، ويختتم مسيرته الحافلة تاركا خلفه إرثا كبيرا في كرة القدم الإسبانية والعالمية.

