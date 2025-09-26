الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ماذا قدم بوسكيتس بعد تعليق حذاءه ؟ (تقرير)

بوسكيتس
بوسكيتس

أعلن النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، اليوم الجمعة، موعد اعتزاله كرة القدم رسميًا، بعد رحلة طويلة ومميزة.

ويلعب بوسكيتس صاحب الـ 37 عامًا حاليًا مع إنتر ميامي الأمريكي رفقة بعض زملائه السابقين في فريق برشلونة الإسباني وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز والإسباني جوردي ألبا.

 

مسيرة سيرجيو بوسكيتس

 ترك بوسكيتس، الذي صعد إلى الفريق الأول للبارسا في عام 2008، بصمة لا تمحى في تاريخ النادي الكتالوني، حيث خاض 722 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وتعد حصيلته من البطولات مع الأندية استثنائية، إذ فاز بـ9 ألقاب في الدوري الإسباني (الليجا)، و7 مرات بكأس الملك، والأهم من ذلك، التتويج بـ3 بطولات لدوري أبطال أوروبا، ليصبح بذلك أحد أكثر لاعبي الوسط تتويجا في العصر الحديث.

 

تاريخ دولي مرصع بالذهب

 وعلى الصعيد الدولي، لم تقل مسيرة بوسكيتس مع منتخب إسبانيا بريقا، حيث مثل "لا روخا" في 143 مباراة دولية.

وكان النجم المحوري جزءا لا يتجزأ من الإنجازات التاريخية للمنتخب، حيث توج بلقب كأس العالم مرة واحدة، وبطولة كأس أوروبا مرة واحدة، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز لاعبي خط الوسط الارتكاز في جيله، ويختتم مسيرته الحافلة تاركا خلفه إرثا كبيرا في كرة القدم الإسبانية والعالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوسكيتس النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس اعتزال سيرجيو بوسكيتس

مواد متعلقة

رسميًا، سيرجيو بوسكيتس يعلن موعد اعتزاله وبيان من إنتر ميامي

بوسكيتس: الأهلي فريق رائع ومتمرس ومواجهته بافتتاح كأس العالم سيكون اختبارا لنا

الأكثر قراءة

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

حريق مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

الصحة: 8 حالات وفاة و35 مصابا حصيلة أولية لضحايا حريق مصنع الملابس بالمحلة

سعر جرام الفضة صباح اليوم الجمعة فى مصر

فيريرا يستقر على ظهير أيسر الزمالك أمام الأهلي

أسعار الخضار اليوم، وقف جنون الطماطم وارتفاع 4 أصناف منها البامية

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads