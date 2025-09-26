الجمعة 26 سبتمبر 2025
رسميًا، سيرجيو بوسكيتس يعلن موعد اعتزاله وبيان من إنتر ميامي

النجم الإسباني سيرجيو
النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس

أعلن النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، اليوم الجمعة، موعد اعتزاله كرة القدم رسميًا، بعد رحلة طويلة ومميزة.

ويلعب بوسكيتس صاحب الـ 37 عامًا حاليًا مع إنتر ميامي الأمريكي رفقة بعض زملائه السابقين في فريق برشلونة الإسباني وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز والإسباني جوردي ألبا.
 

وانضم بوسكيتس إلى صفوف إنتر ميامي في شهر يوليو 2023 بعد نهاية رحلته مع برشلونة التي بدأت عام 2008 بعد تصعيده من فرق الناشئين.
 

وأعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي أن سيرجيو بوسكيتس سيعتزل اللعب في نهاية العام الحالي، حيث تمثل لقاءات الأدوار الإقصائية في الدوري الأمريكي لكرة القدم المباريات الأخيرة في مسيرته الاحترافية.


 

وقال بيان صادر عن النادي الأمريكي صباح اليوم الجمعة:" منذ انضمامه إلينا في عام 2023، لعب بوسكيتس دورًا أساسيًا في النمو المستمر للنادي، حيث أسهم برؤيته وجودته في خط الوسط، بالإضافة إلى خبرته وقيادته في الفوز بلقب درع المشجعين وكأس الدوري".
 

وخاض بوسكيتس نجم خط الوسط 722 مباراة مع فريقه السابق برشلونة، وسجل 18 هدفًا وقدم 46 تمريرة حاسمة.
 

ولعب بوسكيتس 105 مباريات مع إنتر ميامي وسجل هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة.
 

