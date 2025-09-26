مع اقتراب تشكيل المجلس، كيف يتم اختيار رئيس الشيوخ؟

مع اقتراب الانتهاء من التشكيل الجديد لـمجلس الشيوخ وسط توقعات بإعلان أسماء المعينين خلال الأيام المقبلة، يتساءل البعض عن منصب رئيس مجلس الشيوخ، لا سيما في ظل عدم ترشح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ في انتخابات الشيوخ التي انتهت مؤخرًا.

وترصد فيتو كيفية اختيار رئيس مجلس الشيوخ، حيث حددت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، ضوابط وإجراءات انتخاب رئيس مجلس الشيوخ.

عودة مجلس الشيوخ للانعقاد في أكتوبر المقبل

ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ، للانعقاد في الفصل التشريعي الثاني، في مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث تشهد الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

ضوابط انتخاب رئيس مجلس الشيوخ

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط انتخاب رئيس المجلس، حيث تنص المادة 13 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًّا من الأعضاء.

أداء اليمين الدستورية في بداية جلسة الشيوخ

ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.

ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفق نصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

انتخاب رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة في المدة التي يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.

وتنص المادة 14 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

كما تنص المادة 15 على: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.

فيما تنص المادة 16 من لائحة مجلس الشيوخ على: يباشر كلّ من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة (250) من الدستور.

وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنًّا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

وبدوره كشف الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة -عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس مجلس الشيوخ أو مجلس النواب.

عضوا منتخبا أو معينا

وقال فوزي في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن رئيس المجلس يمكن أن يكون رجلًا أو سيدة، وعضوًا منتخبًا أو معينًا، حيث لا يوجد أي فرق بينهم.

شروط اختيار رئيس مجلس الشيوخ

وتابع أستاذ القانون الدستوري:" كنت شخصيًّا أرى ضرورة وضع عدد من الشروط الواجب في من يتم اختياره وانتخابه رئيسا للمجلس، منها، ضرورة أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأعضاء لأنه عضو قبل أن يكون رئيس المجلس، وأن يطبق اللائحة الداخلية للمجلس تطبيقا حقيقيا وبمرونة في التطبيق".

وأوضح أنه يجب أن يجيد عدد من اللغات الأجنبية أو واحدة على الأقل، بالإضافة إلى اللغة العربية، وأن يكون قويًّا في اللغة العربية ولديه ملكة الإلقاء، عالما بالأساسيات الدستورية والنظم السياسية والتشريعات والتشريعات الاقتصادية.

اختيار رئيس مجلس الشيوخ الجديد

وحول مدى إمكانية اختيار رئيس مجلس الشيوخ الجديد من بين الأعضاء المعينين، قال فوزى: لا يوجد ما يحول أن يكون بين المعينين وهناك سوابق برلمانية في هذا الأمر، وهي سابقة مجلس الشعب الذى عين فيه د رفعت المحجوب ضمن الأعضاء المعينين بقرار جمهوري، وانتخب رئيسا للمجلس، وكانت فترة برلمانية ثرية في حينها.

وحول عنصر السن، أوضح أستاذ القانون أن اعتبار السن ليس عنصر رئيسي في هذا الأمر، وإنما الأهم هو توافر الشروط السابق ذكرها، لاسيما وأن الاختيار يتم عبر الانتخاب بما يشمله من قدر كبير من التوافق.

وأشار فوزى، إلى أن بالإضافة إلى الشروط السابقة، يمكن إضافة ما يعرف بكاريزما الشخص ومدى قبوله وحضوره بين الآخرين.

