"Rolling stone" تختار محمد رمضان كالفنان الأكثر أناقة في أسبوع الموضة بنيويورك

في ختام فعاليات أسبوع الموضة بمدينة نيويورك، اختارت مجلة "Rolling Stone Africa" النجم محمد رمضان ليكون الفنان رقم الأكثر أناقة، حيث لم يكتفِ بحضور العروض فقط، بل هيمن على الأجواء بأسلوبه الفريد الذي لفت إليه أنظار العالم.

فوفقًا للمجلة، فقد أثبت محمد رمضان منذ اللحظة التي وطأت فيها قدماه أسبوع الموضة بنيويورك، أن الأناقة ليست مجرد ملابس، بل حضور طاغٍ، بفضل تصاميمه الجريئة وتفاصيله اللافتة ونظاراته الشمسية التي تعد جزءًا من هويته، مضيفة: “أضفى النجم متعدد المواهب طاقة منعشة دمجت بين أسلوبه الشخصي وروح الموضة العالمية".

وأوضحت الصحيفة أنه سواء كان يرتدي رمضان ملابس فاخرة مصممة خصيصًا له أو أزياء جريئة، فإن اختياراته من الملابس تروي قصة طموح وأصالة وثقة لا تتزعزع بالنفس. وقدرته على دمج الموضة الراقية مع هويته الثقافية هي ما جعل أسلوبه ليس مجرد أيقونة، بل خالدًا كما وصفته"Rolling Stone Africa”.

ومن الجدير بالذكر أن محمد رمضان حضر العديد من العروض والحفلات الخاصة بمدينة نيويورك منها، عروض ألكسندر وانج وروميو هانت، إلى حفل عشاء "غالور إكس كاردي بي" الحصري للغاية، وعروض فيكتور فيكتور إكس نايكي، والمصممين البارزين مثل أجوبولي.

