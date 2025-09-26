تجهيزات خاصة لحفل تامر حسني بالساحل الشمالي

يستعد النجم تامر حسني الليلة، في سهرة الجمعة، لإحياء حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير متعطش لسماع أبرز أعماله.

وسوف يطل تامر على جمهوره بمجموعة من أنجح أغانيه القديمة والجديدة، منها: بحبك أنت، موضوع رجوعنا، يا بنت الإيه، قرب كمان، جامدين جامدين، عشانجي، وبنا معاد، هرمون السعادة وغيرها من الأغنيات التي ارتبط بها محبوه.

على الجانب الآخر، كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "ريستارت"، الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يعمل فنّي صيانة هواتف، يسعى للزواج من حبيبته المؤثرة على السوشيال ميديا، فيلجأ مع عائلتهما إلى مطاردة الشهرة من أجل تحقيق حلمهما.

شارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم: هنا الزاهد، محمد ثروت، عصام السقا، ميمي جمال، باسم سمرة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

وعبّر تامر مؤخرًا في بث مباشر عبر "تيك توك" عن رأيه في التعليقات السلبية، قائلًا: “ممكن تموت بني آدم بكلمة وحشة، وأنا كفنان اتعلمت أتعامل، لكن الناس العادية بتتأثر فعلًا”.

ونصح جمهوره بضرورة التدرب على تحويل الطاقة السلبية إلى إيجابية باعتبارها مهارة حياتية مهمة.

ولم يخف حسني شغفه بالتجديد وتقديم المختلف، مسترجعًا تجربة أغنيته الشهيرة Come Back to Me عام 2009، التي أثارت الجدل وقتها، لكنه اعتبرها خطوة لكسر النمط وإدخال أسلوب الراب إلى أغانيه، مؤكّدًا أنها ما زالت تُطلب منه في حفلاته حتى اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.