يسرا تطلب تعديل مشهدين من فيلم "بنات فاتن"

علمت "فيتو" من أحد العاملين بفيلم "بنات فاتن" والذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، أنها طلبت تعديل مشهدين من مشاهد العمل، ومن ضمنهما مشهد يجمعها بالفنان باسم سمرة.

وتلعب الفنانة يسرا شخصية سيدة شعبية تعيش بمنطقة بولاق، خلال أحداث فيلمها الجديد "بنات فاتن" الذي استكملت تصوير أحداثه أمس الثلاثاء.

أبطال فيلم “بنات فاتن”

فيلم "بنات فاتن" يشارك في بطولته كل من: هدي المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة ومواطنه إسلام مبارك، حمدي هيكل والعمل من تأليف أمينة مصطفى.

من ناحية أخرى، أوشكت الفنانة يسرا على الانتهاء من تصوير مشاهد فيلمها الجديد "الست لما" خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد معاينة أماكن تصوير العمل.

أبطال فيلم “الست لما”

يشارك الفنانة يسرا في الفيلم كل من: ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، انتصار، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، ماجد المصري، رانيا منصور، وتدور أحداث العمل في قالب كوميدي، وهناك بعض المشاهد الكوميدية التي تجمع بين النجمين.

كانت المنتجتان رنا السبكي وندا السبكي أعلنتا تعاقدهما مع النجمة “يسرا” على بطولة فيلم "الست لما" الذي ينتمي لأعمال اللايت كوميدي، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج رنا وندى السبكي، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يذكر أن أخر أعمال يسرا في السينما فيلم "شقو"، حيث شاركت فيه بظهور خاص، والعمل من بطولة: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثي، وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

كما ظهرت يسرا خلال شهر رمضان الماضي، كضيفة شرف خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "كامل العدد" بطولة: دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، ألفت إمام، جيسيكا حسام الدين، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

