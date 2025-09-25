الأخوان روسو يبدأن رسميا كتابة سيناريو فيلم Avengers: SECRET WARS

Avengers ، أعلنت استديوهات مارفل، رسميا عن بدء الأخوة روسو في كتابة سيناريو فيلم Avengers: SECRET WARS، وذلك بعد الانتهاء مباشرة من تصوير فيلم AVENGERS: DOOMSDAY.

فيلم Avengers Secret Wars ينهي ساغا الأكوان المتعددة في عالم مارفل

كشفت تقارير صحفية، أن قصة فيلم Avengers Secret Wars، سيقوم بإنهاء ساغا الأكوان المتعددة.

وذكرت التقارير، أن فيلم Avengers Secret Wars، سيكون أخر فيلم يتم فيه تناول مواضيع، ساغا الأكوان المتعددة، ولا توجد حتى الآن خطط لدى أستديوهات مارڤل، بتقسيم الفيلم لجزئين مثل ما حدث مع أفلام Avengers السابقة.

ظهور 60 شخصية من عالم مارفل في فيلم Avengers5

وأعلنت استديوهات مارفل، بشكل رسمي، عن عودة 60 شخصية، على الأقل من شخصيات عالم مارفل السينمائي للأبطال الخارقين، خلال أحداث فيلم Avengers 5، من أبرزهم، Thor،Loki،Doctor Strange،Shang-Chi،Bruce Banner،Nebula

وذكرت استديوهات مارفل، عبر موقعها، أن فيلم Avengers 5 سيتركز على تجميعه لأكبر قدر من الأبطال، بدلا من حصر عدد محدود من الشخصيات، لقيادة الفريق، مؤكدة علي أن هذا الفيلم سيكون من أضخم إنتاجات استديوهات مارفل على الإطلاق.

