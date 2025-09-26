الجمعة 26 سبتمبر 2025
الحد الأقصى لتوفير الدولار لعملاء البنك الأهلي من الفروع

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي عن الحد الأقصى المسموح الحصول عليه من فروع البنك من النقد الأجنبي الدولار أو العملات الأخرى. 

وأعلن البنك الأهلي المصري عن توفير احتياجات عملائه من النقد الأجنبي بغرض السفر، بحد أقصي المبالغ المصرح بحملها قانونا أثناء السفر من خلال المطارات والموانئ المصرية.

وتشمل المبالغ المصرح لخروجها مع المسافر من المطارات في مصر نحو 10 آلاف دولار امريكي.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن إمكانية الاستعلام عن الشيكات تحت التحصيل من خارج مصر.

وأوضح مسئولو البنك الأهلي المصري أنه بالفعل يمكن الاستعلام عن الشيكات تحت التحصيل من الخارج ضمن خدمات الأهلي نت.

كما تشمل قائمة خدمة الأهلي نت المجانية (حاليا)  خدمات متنوعة ومختلفة ومنها: 

شراء الأوعية الادخارية واستردادها.

سداد مستحقات بطاقات الائتمان.

مراجعة فورية على كافة أنواع الحسابات وشهادات الاستثمار والأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان.

الاطلاع على كشف حساب مفصل للحسابات وبطاقات الائتمان.

التبرع للجهات المسجلة على خدمة الأهلي نت.

التحويل لأى محفظة إلكترونية داخل جمهورية مصر العربية.

التحويل من حسابك إلى حسابات أخرى خارج وداخل البنك داخل مصر (بالعملة المحلية) باستخدام رقم الحساب الدولي (IBAN).

ويمكن للعملاء الاشتراك في خدمة "الأهلي نت/ الأهلي موبايل" من خلال تطبيق الأهلي موبايل أو من خلال الموقع الرسمي للبنك عن طريق زيارة الرابط التالي واتباع الخطوات:

ومن جانب آخر حدد البنك الأهلي مزايا المحفظة  الإلكترونية والرسوم، حيث إن المحفظة تمتلك مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، ويتم فتحها عبر الهاتف المحمول.

وأطلق عدد من البنوك خدمة المحافظ الإلكترونية لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.

محفظة البنك الاهلي 

محفظة "فون كاش" من البنك الأهلي المصري

مزايا محفظة البنك الاهلي 

• الخدمة متاحة لعملاء البنك أو غير عملاء البنك.
• الخدمة متاحة للعملاء اعتبارا من سن 16 سنة.
• إمكانية إيداع / سحب نقدي من خلال أكثر من 20000 منفذ من منافذ فوري في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى فروع البنك.
• تحويل أموال ما بين حسابات الهواتف المحمولة بالعملة المحلية فقط وعلى مدار الساعة من أي مكان وفي أي وقت في ثوان معدودة وبطريقة آمنة جدا.
• تعمل الخدمة على كافة الشبكات "فودافون - موبينيل - اتصالات".
• يستطيع العميل من خلال خدمة فوري دفع الفواتير (أرضي ومحمول - شحن رصيد - تبرعات - حجز تذاكر طيران- المرور- اشتراكات النوادي وباقة أخرى من خدمات فوري المتنوعة).
• إمكانية ربط بطاقتين من بطاقات البنك الأهلي: (بطاقة تحويل المرتبات أو بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر أو البطاقة مسبوقة الدفع) بالمحفظة لشحن رصيدها مباشرة من الهاتف المحمول (ماستركارد وفيزاكارد).

