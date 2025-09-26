الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رفضت معاشرته، عامل يقتل زوجته على فراش الزوجية ويسلم نفسه بالدقهلية

نقل جثة للمستشفى
نقل جثة للمستشفى الدولي، فيتو

 أقدم عامل على قتل زوجته على فراش الزوجية داخل منزله في عزبة جاد أمارة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات زوجية متكررة ورفضها المتكرر لمعاشرته، ودخل في موجة بكاء هستيري وسلم نفسه لرجال الشرطة.

 

عامل يسلم نفسه بعد قتل زوجته 

 وكان ضباط مركز شرطة بلقاس قد فوجئوا بدخول الزوج في حالة انهيار، معترفًا بارتكاب الجريمة وترك جثة زوجته داخل المنزل.

 

الجثة على فراش الزوجية وبجوارها سلاح الجريمة 

 وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، حيث عُثر على جثة سيدة في أواخر العقد الثاني من عمرها، مسجاة على السرير بغرفة النوم، وبجوارها سكين مطبخ عليه آثار دماء.


وأكد الزوج في اعترافاته أن خلافات زوجية متكررة وشكه في سلوكها لرفضها المتكرر المعاشرة الزوجية، كانت السبب وراء الحادث، موضحًا أن مشادة وقعت بينه وبين زوجته دفعته للاعتداء عليها بسكين، ليسدد لها عدة طعنات أودت بحياتها.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُحيل الزوج إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أقدم عامل على قتل زوجته ارتكاب الجريمة النيابة العامة لمباشرة التحقيقات المعاشرة الزوجية بلقاس بمحافظة الدقهلية بارتكاب الجريمة النيابة العامة خلافات زوجية قتل زوجته فراش الزوجية مركز شرطة بلقاس محافظة الدقهل محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

7 أعراض للإصابة بسرطان الرئة

أسعار الخضار اليوم، وقف جنون الطماطم وارتفاع 4 أصناف منها البامية

أسوان على خُطى القاهرة لأول مرة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الأكثر قراءة

انفجار مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

يبدأ تطبيقها اليوم، المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والمطاعم والكافيهات

أسعار الخضار اليوم، وقف جنون الطماطم وارتفاع 4 أصناف منها البامية

سعر السمك اليوم، البلطي يتجاوز الـ 80 جنيها وانخفاض غير متوقع في الجمبري والبوري

ارتفاع ضحايا انهيار مصنع بسبب انفجار الغلاية بالمحلة إلى 5 وفيات و25 مصابا (صور)

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025

بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والكافيهات، استثناء لهؤلاء، ساعة إضافية في الإجازات، وغرفة عمليات للمتابعة

أسوان على خُطى القاهرة لأول مرة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads