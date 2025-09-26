الجمعة 26 سبتمبر 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، وقف جنون الطماطم وارتفاع 4 أصناف منها البامية

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الجمعة

  • تراوح سعر الطماطم بين 10 جنيهات إلى 16 جنيها للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 جنيهات إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

  • تراوح سعر فاصوليا من 40 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.
سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 10 جنيهات إلى 16 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 7 جنيهات إلى 11 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 20 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 14 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 12 جنيها.
  3. تراوح سعر السبانخ من 12 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البامية بين 20 إلى 42 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر زيتون تفاحي من 55 إلى 65 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

