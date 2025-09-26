الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أسوان على خُطى القاهرة لأول مرة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الجمعة 26-9-2025، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

خريفي بامتياز، حالة الطقس اليوم الجمعة

الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس الأسبوع المقبل


الطقس اليوم الجمعة فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة في أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 23  ودرجة الحرارة العظمى 32

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  21 و درجة الحرارة العظمى 33

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  32

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 28  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18  و درجة الحرارة العظمى 32

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى  31

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 30

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 33  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 32  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة  الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20  ودرجة الحرارة العظمى:  33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة  23  ودرجة الحرارة العظمى 36  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الجمعة درجات الحرارة اليوم طقس اليوم طقس اليوم الجمعة

مواد متعلقة

خريفي بامتياز، حالة الطقس اليوم الجمعة

درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

أمطار متوسطة على هذه المدن، حالة الطقس غدا الجمعة

الأكثر قراءة

مقتل "الشايب" أبرز قادة "تأمين المساعدات" في غزة وقبيلة الترابين تهدد بحرب أهلية

مصرع شخصين وإصابة العشرات في انفجار داخل مصبغة بالمحلة وانهيارها بشكل مفاجئ (صور)

يبدأ تطبيقها اليوم، المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والمطاعم والكافيهات

سعر السمك اليوم، البلطي يتجاوز الـ 80 جنيها وانخفاض غير متوقع في الجمبري والبوري

بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والكافيهات، استثناء لهؤلاء، ساعة إضافية في الإجازات، وغرفة عمليات للمتابعة

سيدة الزومبي، تحرك أمني بشأن فيديو قفز أجنبية على سيارة بطريقة مرعبة بالمنوفية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

يحدث لأول مرة منذ الافتتاح، تطور جديد بسد النهضة وخبير يكشف تأثيره في مصر والسودان

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads