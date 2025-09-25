الحكومة: رئيس الوزراء يلقي بيانًا أمام البرلمان الأربعاء حول قانون الإجراءات الجنائية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا للدستور، سيدعو مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، وهو ما يعني أن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد ستعقد يوم الأربعاء 1 أكتوبر، بحضور رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان أمام النواب.

اعتراض رئاسي محدود

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هي فقط ما تمت إعادته للبرلمان لمناقشته مجددًا، وليس القانون بأكمله، مشددًا على أنه لا يمكن الاعتراض على أي تعديلات تستهدف تعزيز الضمانات والحقوق للمواطنين.

بدائل للحبس الاحتياطي

وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن وضوح القوانين الجنائية يقلل من فرص الخلاف حولها، لافتًا إلى أن البرلمان يعمل حاليًا على بحث بدائل جديدة للحبس الاحتياطي ضمن تعديلات القانون، بما يحقق التوازن بين العدالة وحماية الحقوق.

