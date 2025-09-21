أول تعليق من الحكومة على رد السيسي لـ قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان

علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية للتواصل السياسي، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة في الحياة البرلمانية المصرية.

الممارسة الدستورية ليست جديدة

وأوضح فوزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أن هذه هي المرة الرابعة التي يُعاد فيها قانون من رئيس الجمهورية إلى البرلمان، مرتين في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ومرتين في عهد الرئيس السيسي، مرة مع قانون التجارب السريرية، وهذه المرة مع قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار إلى أن عملية التشريع في مصر تشارك فيها عدة مؤسسات: تبدأ الحكومة باقتراح القانون، يمر بالمناقشة والإقرار في البرلمان، ثم يُعرض على الرئيس الذي يمتلك الحق في التصديق أو الاعتراض وفق المادة (123) من الدستور خلال 30 يومًا من تسلمه للقانون.

خطوات البرلمان بعد اعتراض الرئيس

بيّن فوزي أن اعتراض الرئيس لا يقلل من دور البرلمان، بل يعكس حرص الدولة على الحريات والشفافية. وأضاف أن مجلس النواب سيدعى للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر في دورة خاصة لمناقشة القوانين الطارئة والاعتراضات، حيث تمر العملية على مرحلتين:

لجنة عامة لدراسة أوجه الاعتراض.

في حال قبول الاعتراض، تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص محل الملاحظات وفق مبادئ المجلس.

تعزيز الحريات والوضوح

وأكد وزير الشؤون النيابية أن هذه الممارسة تمنح البرلمان فرصة لإجراء دراسة متأنية للنصوص، بما يحقق التوازن المطلوب بين الحريات العامة ومتطلبات العدالة، مشددًا على أن ما يجري يعكس إرادة سياسية لإقرار قانون أكثر توافقًا وفاعلية.

وأوضح فوزي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتكون من حوالي 540 مادة تنظم واحدة من أهم القضايا الدستورية في مصر، ويضمن لأول مرة تنظيمات متوازنة في العديد من المجالات، مما يعكس حرص الدولة على تطابق القوانين مع المعايير الديمقراطية المعمول بها عالميًا.

