مصرع مبيض محارة صعقًا بالكهرباء في قنا

لقي مبيض محارة مصرعه، صعقًا بالكهرباء خلال عمله داخل منزل تحت الإنشاء في شارع سوق ليبيا، بندر قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بمصرع شاب إثر صعق كهربائي داخل منزل تحت الإنشاء في دائرة البندر.

وبعد الفحص تبين مصرع أ.ح، يبلغ من العمر 30 عامًا، من قرية دندرة، مبيض محارة، صعقًا بالكهرباء خلال عمله في منزل تحت الإنشاء في شارع سوق ليبيا بندر قنا بسبب فيشة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

