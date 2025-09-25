بسبب خلافات أسرية، العثور على جثة زوج منتحر شنقًا داخل منزله بالغربية

شهدت قرية بلوس الهوى التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية واقعة مؤسفة حيث أقدم زوج يبلغ من العمر 51 عامًا على إنهاء حياته شنقًا داخل منزل الزوجية إثر خلافات أسرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة الزوج داخل منزله بالقرية.

على الفور انتقلت قوة من وحدة المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى أقدم على الانتحار شنقًا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق فيما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة.



