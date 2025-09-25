الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب خلافات أسرية، العثور على جثة زوج منتحر شنقًا داخل منزله بالغربية

العثور على جثة زوج
العثور على جثة زوج منتحر شنقًا داخل منزله بالسنطة

شهدت قرية بلوس الهوى التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية واقعة مؤسفة حيث أقدم زوج يبلغ من العمر 51 عامًا على إنهاء حياته شنقًا داخل منزل الزوجية إثر خلافات أسرية.

محافظ الغربية يصطحب السفير الفرنسي في جولة بمسجد السيد البدوي

الصحة: عملية نادرة تنقذ حياة رضيعة بمستشفى مبرة طنطا

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة الزوج داخل منزله بالقرية.

على الفور انتقلت قوة من وحدة المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى أقدم على الانتحار شنقًا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق فيما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يصطحب السفير الفرنسي في جولة بمسجد السيد البدوي

الصحة: عملية نادرة تنقذ حياة رضيعة بمستشفى مبرة طنطا

1000عامل بجامعة طنطا يطالبون بالتثبيت منذ 14عاما وهذا رد رئيس الجامعة (فيديو)

التحفظ على 1.5 طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة سلسلة مطاعم شهيرة في طنطا (صور)

الأكثر قراءة

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

جلسة صلح ودفع دية، تفاصيل انتهاء أزمة أنوسة كوتة وعامل السيرك المصاب ببتر ذراعه

القبض على نجل الفنان أحمد رزق بعد اتهامه بخرم طبلة أذن زميله

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

الخلود يخطف فوزا قاتلا من الشباب 2-1 في الدوري السعودي (صور)

ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الشتوي

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر كيلو الأرز الأبيض بالسوق

أسعار الطماطم تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حث الإسلام على العمل والتحذير من سؤال الناس

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads