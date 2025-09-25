التعاون يخطف فوزا مثيرا من الخليج 0/1 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، حقق فريق التعاون انتصارًا صعبًا على نظيره الخليج بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي.

هدف مباراة التعاون والخليج وترتيب الفريقين في الدوري السعودي

وبدأ الخليج المباراة بتهديد مبكر عندما سدد جوشوا كينج كرة قوية في الدقيقة 10 اصطدمت بالعارضة، لتضيع أخطر فرص التقدم.

ورد التعاون بمحاولة خطيرة عبر روجر مارتينز في الدقيقة 25، لكن القائم الأيمن حرمه من هز الشباك.

مع اقتراب المباراة من نهايتها، نجح الجامبي موسى بارو في خطف هدف الفوز للتعاون عند الدقيقة 87، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز رفع التعاون رصيده إلى 9 نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الخليج عند 6 نقاط متراجعًا إلى المركز الخامس.

