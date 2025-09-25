الخميس 25 سبتمبر 2025
انطلاق ورش عمل لتدريب مسئولي الموهوبين والتعلم الذكي في الإسكندرية

نظم قسم الموهوبين بادارة شرق التعليمية بمحافظة الإسكندرية، ورش عمل تدريب برنامج التنمية المستدامة لمسئولى الموهوبين والتعلم الذكي لجميع المراحل، برئاسة أيمن خالد رئيس قسم الموهوبين 

جاء ذلك  بمدرسة شهداء ٢٥ يناير الثانوية بنين ومركز موهوبين ابن سيناء التنمية المستدامة لمسئولى الموهوبين والتعلم الذكي بالمدارس( آليات وأساليب اكتشاف الموهوبين)، في إطار خطة الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بالوزارة وخطة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية.
 

جاء ذلك برعاية الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية والدكتور عربى أبو زيد مدير المديرية وجلال عيد مدير عام شرق، ومحمود مرزوق مدير إدارة الموهوبين  
دكتورة ناجية فؤاد وكيل الادارة 
وايمن خالد رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي.

 وأكد أيمن خالد رئيس قسم الموهوبين بشرق الإسكندرية، أنه تم مناقشة  أساليب اكتشاف الموهبة بالمراحل المختلفة والخصائص العامة للموهوبين، كما تم مناقشة الأسس التى تقوم عليها رعاية الموهوبين وتعريف الموهبة ومجالات الموهبة.
 

وذلك بحضور وطارق عبدالسلام - مسئول الموهوبين بالإدارة ورشا عبد الباقى - مسئول التعلم الذكى بالإدارة 
 

ووجه خالد الشكر والتقدير لمديري المراحل ومديري المدارس والمسئولين على التعاون المتميز لدعم ورعاية موهوبي شرق التعليمية.
 

الاسكندرية الموهوبين شرق التعليمية

